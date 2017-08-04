Сокращение использования мазута в Арктике – перспективное предложение, - считает Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской

«Мы эту тему активно обсуждаем на различных площадках, посвящённых Арктике», — отмечает Донской. По его словам, для сокращения уровня использования мазута в Арктике в настоящее время ведётся активное строительство атомного ледокольного флота. Кроме того, в рамках Арктического совета разрабатывается пилотный проект по строительству судов на принципах green shipping, который предполагает, в том числе, использование сжиженного природного газа.

«Мы исходим из следующего: сначала надо отработать то направление, которое позволит нам увеличить количество судов на сжиженном природном газе, а уже исходя из того, как удастся это запустить, можно будет рассматривать всё остальное», — пояснил глава Минприроды.

На 71-й сессии комитета по защите морской среды Международной морской организации канадская делегация выступила с инициативой по решению проблемы использования мазута в Арктике. Идею, согласно сообщению Всемирного фонда дикой природы (WWF), поддержали Россия, США, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, а также некоторые неарктические страны. По данным фонда, конкретные предложения комитет рассмотрит в апреле 2018 года, - сообщает ТАСС.

В WWF отмечают, что из-за роста интенсивности судоходства в Арктике увеличиваются риски аварий и разливов мазута — одного из самых опасных для экологии видов топлива. WWF России предлагает в качестве альтернативы мазуту использовать сжиженный природный газ, что, как считают в фонде, позволит исключить один из источников аварийных нефтяных разливов.