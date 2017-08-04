Спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра эвакуировали женщину, получившую травму в районе горы Сенгисчорр, которая находится в Ловозерских тундрах

Этот горный массив популярен у туристов. Маршрут сложный - проходит по каменистой местности. Именно по нему и отправилась незарегистрированная туристическая группа из четырех северян. Вечером первого августа они обратились за помощью к спасателям Мурманского арктического аварийно-спасательного центра. На место была направлена дежурная смена. Шестеро спасателей добирались сначала спецтранспортом, с рудника Карнасурт на двух квадроциклах, затем пешком. Прибыв на место, они оказали женщине первую помощь, наложив шину на пострадавшую ногу. Туристка была эвакуирована. От госпитализации она отказалась.





