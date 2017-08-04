В Петербурге завершаются швартовые испытания единственного в мире плавучего энергетического блока «Академик Ломоносов»

Ирина Елизарова.

Официальная передача судна государственному заказчику - концерну «Росэнергоатом» - состоится в конце декабря. К июлю 2018 года энергоблок отбуксируют в Мурманск на специализированную базу «Атомфлота», где, вероятнее всего, и будет произведена первичная загрузка ядерного топлива. Ориентировочный срок ввода плавучей станции в эксплуатацию - 2019 год. Несамоходное судно «Академик Ломоносов» может работать в любой точке мира, давая свет целому городу. Сам энергоблок имеет внушительные размеры: он сопоставим с 12-этажным домом. Главная задача - обеспечить электрической и тепловой энергией удаленные районы Крайнего Севера и Дальнего Востока, которые не охвачены единой энергосистемой. Известно, что первая плавучая атомная станция будет запущена на Чукотке близ самого северного города материковой России Певека. На одном месте энергоблок может работать 12 лет. После он будет отбуксирован на судостроительное предприятие для планового заводского ремонта, а его место займет новое судно. «Академик Ломоносов» станет самой северной в мире атомной станцией, расположенной в зоне вечной мерзлоты.





