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04.08.2017 10:35

Спортсменов из Мурманской области приглашают на принять участие в марафоне по скоростному восхождению

Ирина Елизарова.

Марафон по скоростному восхождению на пик Черского ждёт участников. Соревнование состоится 19 августа в Иркутской области в восьмой раз. На сайте "Большого альпинистского марафона" открыта регистрация участников. Дистанций для восхождения будет несколько. Основная - 44 км, "Лайт марафон" - 37 км, "мини-марафон" - 19 км, "Скандинавская ходьба" - 17 км. Попробовать свои силы могут как профессиональные спортсмены, так и любители. В прошлом году в чемпионате приняли участие 183 спортсмена из республик Бурятия, Хакасия, Удмуртия, Красноярского и Забайкальского краев,Санкт-Петербурга. Москвы, Иркутской, Амурской, Кемеровской и  Мурманской областей.


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