«Земля Кольская». В выставочном зале Мурманска состоится торжественное открытие выставки

Сегодня в выставочном зале Мурманска состоится торжественное открытие выставки работ из коллекции Фонда сохранения и поддержки культуры Севера "Варзуга".

Выставка "Земля Кольская" приурочена к празднованию Международного дня коренных народов мира. Саамы - своеобразный и даже загадочный народ. Его культура многогранна и необычна: в этом легко убедиться, познакомившись с лучшими работами живописи и графики из коллекции Фонда "Варзуга", представленными на выставке.

Также посетители выставки увидят "галерею саамских портретов", которые до этого нигде не выставлялись.