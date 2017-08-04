Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области представил план физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Дня физкультурника в Заполярье

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области информирует о мероприятиях, проводимых в рамках Дня физкультурника в муниципальных образованиях Мурманской области
|
Муниципальное образование
|
Мероприятие
|
Дата и время проведения
|
Место проведения
|
Мурманск
|
Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, среди ДОУ, учреждений, предприятий, коллективов, детей, семей, лиц с ОВЗ
|
12 августа
11.00
|
Центральный стадион профсоюзов
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Соревнования по волейболу
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12 августа
11.00
|
Спортивная площадка гимназии № 8, ул. Книповича, д. 35/2
|
Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» среди возрастной группы «19 лет и старше»
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13 августа
10.00
|
с/к «Долина Уюта»
хоккейный корт
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Ковдор
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Спортивные мероприятия в рамках Всероссийского Дня физкультурника:
- соревнования по стрит-болу (уличный баскетбол) «Оранжевый мяч»;
- баскетбольный конкурс Снайпер»;
- матчевая встреча по футболу
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12 августа
12.00-17.00
|
Спортивные объекты АНО
«Спорткомплекс «Чайка»
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Полярные Зори
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Соревнования по петанку, посвященные Дню физкультурника
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11 августа
18.00
|
Спортивная площадка
|
Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника
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12 августа
11.00
|
Городской стадион
|
ЗАТО Североморск
|
Соревнования по рыболовному спорту «Арктическое филе»
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12 августа
10.00
|
Акватория Кольского залива (п. Ретинское).
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«Детский велозаезд», соревнования по велоспорту для детей 01-10 лет.
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13 августа
12.00
|
Стадион, Спортивный центр (морской и физической подготовки, г. Североморск)
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Кировск
|
Соревнования по легкой атлетике (бег), стритболу, посвященные Дню физкультурника
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12 августа
11.00
|
Стадион и Дворец спорта МАУ СОК «Горняк»
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Мончегорск
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Открытый турнир по городошному спорту
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12 августа
11.00
|
Городошная площадка стадиона, пр. Кирова, 3
|
Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» (центральный старт) среди возрастных категорий «до 16 лет», «17-18 лет»
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12 августа
12.00
|
ФОК
|
Открытое спортивное мероприятие «Детское многоборье»
|
12 августа
12.00
|
Акватория оз. Лумболка,
гор. парк (район эллинга)
|
Кандалакша
|
Турнир по шахматам
|
12-13 августа
12.00
|
МАУ «Дворец спорта»
|
Турнир по теннису
|
12 августа
10.00
|
МАУ «Дворец спорта»
|
Турнир по стритболу
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13 августа
12.00
|
СОШ № 19
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Печенгский район
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Городские соревнования по велогонке, приуроченные к празднику «День физкультурника»
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11 августа
13.15
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пгт Никель
МБУ «СК «Металлург»
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Кольский район
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«Веселые старты»
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12 августа
11.00
|
МБУК «Верхнетуломский ДК «Дружба»
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Спортивно-игровая программа «Вперед к рекордам»
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12 августа
15.00
|
Площадь перед Пушновским СДК
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Апатиты
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- Физкультурный марафон: блиц игра в шахматы, ориентирование, бокс для начинающих, быстрая игра в шашки, скалолазание, конкур рисунков, сдача норм ГТО
- фитнес-марафон «Оздоровительный спорт – в каждую семью»
- турнир среди ползунков и бегунков «Я выбираю спорт!»
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12 августа
11.00
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Дворец спорта ФСК «Атлет
/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /