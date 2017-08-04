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04.08.2017 10:05

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области представил план физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Дня физкультурника в Заполярье

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области информирует о мероприятиях, проводимых в рамках Дня физкультурника в муниципальных образованиях Мурманской области

Муниципальное образование

Мероприятие

Дата и время проведения

Место проведения

Мурманск

Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, среди ДОУ, учреждений, предприятий, коллективов, детей, семей, лиц с ОВЗ

12 августа

11.00

Центральный стадион профсоюзов

Соревнования по волейболу

12 августа

11.00

Спортивная площадка гимназии № 8, ул. Книповича,  д. 35/2

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» среди возрастной группы «19 лет и старше»

13 августа

10.00

с/к «Долина Уюта»

хоккейный корт

Ковдор

Спортивные мероприятия в рамках Всероссийского Дня физкультурника:

- соревнования по стрит-болу (уличный баскетбол) «Оранжевый мяч»;

- баскетбольный конкурс Снайпер»;

- матчевая встреча по футболу

12 августа

12.00-17.00

Спортивные объекты АНО

«Спорткомплекс «Чайка»

Полярные Зори

Соревнования по петанку, посвященные Дню физкультурника

11 августа

18.00

Спортивная площадка

Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника

12 августа

11.00

Городской стадион

ЗАТО Североморск

Соревнования по рыболовному спорту «Арктическое филе»

12 августа

10.00

Акватория Кольского залива                      (п. Ретинское).

«Детский велозаезд», соревнования по велоспорту для детей 01-10 лет.             

13 августа

12.00

Стадион, Спортивный центр  (морской и физической подготовки, г. Североморск)

Кировск

Соревнования по легкой атлетике (бег), стритболу, посвященные Дню физкультурника

12 августа

11.00

Стадион и Дворец спорта МАУ СОК «Горняк»

Мончегорск

Открытый турнир по городошному спорту

12 августа

11.00

Городошная площадка стадиона, пр. Кирова, 3

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» (центральный старт) среди возрастных категорий «до 16 лет», «17-18 лет»

12 августа

12.00

ФОК

Открытое спортивное мероприятие «Детское многоборье»

12 августа

12.00

Акватория оз. Лумболка,

гор. парк (район эллинга)

Кандалакша

Турнир по шахматам

12-13  августа

12.00

МАУ «Дворец спорта»

Турнир по теннису

12 августа

10.00

МАУ «Дворец спорта»

Турнир по стритболу

13 августа

12.00

СОШ № 19

Печенгский район

Городские соревнования по велогонке, приуроченные к празднику «День физкультурника»

11 августа

13.15

пгт Никель

МБУ «СК «Металлург»

Кольский район

«Веселые старты»

12 августа

11.00

МБУК «Верхнетуломский ДК «Дружба»

Спортивно-игровая программа «Вперед к рекордам»

12 августа

15.00

Площадь перед Пушновским СДК

Апатиты

- Физкультурный марафон: блиц игра в шахматы, ориентирование, бокс для начинающих, быстрая игра в шашки, скалолазание, конкур рисунков, сдача норм ГТО

- фитнес-марафон «Оздоровительный спорт – в каждую семью»

- турнир среди ползунков и бегунков «Я выбираю спорт!»

12 августа

11.00

Дворец спорта ФСК «Атлет




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