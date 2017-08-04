В Мончегорске сотрудники Росгвардии обследовали снаряд времен Великой Отечественной войны

В г. Мончегорске сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН Управления Росгвардии по Мурманской области обследовали снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный на промышленной площадке одного из предприятий города.

В отдел полиции поступило сообщение от сотрудников предприятия о том, что при проведении земляных работ они заметили в грунте предмет, похожий на боеприпас.

На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники ОМОНа.

Специалисты обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними 76-мм снаряд времен Великой Отечественной войны. Обнаруженный боеприпас находился без взрывателя и не представлял угрозы жизни и здоровью граждан.

Инженеры-саперы ОМОНа передали снаряд следственно-оперативной группе, прибывшей на место происшествия.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/



