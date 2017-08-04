Жителей Оленегорска приглашают на соревнования по эндуро

Любовь Дубова.

В Оленегорске состоятся открытые соревнования по эндуро "ТРИ ГОРЫ". Это состязания по мотоспорту, которые проходят на пересеченной местности. "ТРИ ГОРЫ" - специальная трасса, включающая участки лесных троп, каменистые перевалы, пологие сопки, ручьи и песчаные карьеры. Дистанция интересна не только спортсменам, но и зрителям. В районе железнодорожной станции Ягельный бор - живописном месте неподалеку от озера - будет разбит палаточный лагерь. Организаторы обещают развлечения для детей и взрослых, концерт живой музыки, специальное угощение для гостей – финский суп "Lohikeitto", приготовленный на костре, блинную и чайную мастерские. Соревнования запланированы на 26 августа. Начало в 10:00.



