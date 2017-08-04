Прокурором в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Мурманска за незаконное использование объектов авторского права и распространение вредоносных компьютерных программ

Прокурором Первомайского административного округа г.Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гр-на К., 1980 г.р., в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере) и ч.1 ст.273 УК РФ (создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации,если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления).



В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 27 сентября 2014 года до 04 апреля 2017 года обвиняемый, обладая достаточными знаниями в области пользования персональными компьютерами и их программным обеспечением, совершил незаконное использование объектов авторского права, а также хранение в целях сбыта контрафактных экземпляров программного обеспечения, авторские права на которые принадлежат компании-правообладателю ООО «АСКОН-Системы проектирования», в размере 669 900 рублей, то есть в крупном размере.



Кроме того, он же 11 января 2017 года совершил распространение вредоносных компьютерных программ.



Расследование уголовного дела производилось следователями СОО СУ УМВД России по МО.



В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу.





/ Прокуратура Мурманской области /



