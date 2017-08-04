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04.08.2017 11:45

В Мурманской области проходит акция «Безопасные каникулы»

В Мурманске члены Общественного совета при УМВД России по Мурманской области и сотрудники пресс-службы областного управления посетили ряд летних лагерей, действующих при учебных заведениях. Вместе с ними в гости к детям приехали и четвероногие питомцы полицейского Центра кинологической службы и  Мурманского линейного отдела на транспорте.
Такие встречи нацелены на профилактическую работу со школьниками, которые проводят каникулы в городе. В рамках организации летнего досуга подростков общественники и полицейские в доступной форме разъясняют им вопросы и понятия, касающиеся правоохранительной тематики. Особый акцент в этот раз был сделан на недопустимости приобретения и  употребления наркотических средств.

Никого из ребят не оставили равнодушным служебные собаки из кинологического центра УМВД России по Мурманской области и МЛО на транспорте. Начальник ЦКС УМВД России по Мурманской области Александр Стенечкин рассказал ребятам о том, как применяются служебные собаки в полиции для разыскной работы, обнаружения наркотических веществ, а также взрывчатки. После этого кинологи продемонстрировали приемы дрессуры,  поиск наркотических веществ и задержание преступника.


Мероприятия в рамках акции «Безопасные каникулы» планируется продолжить до начала сентября.

Полный материал читайте на сайте УМВД России по Мурманской области  http://51.мвд.рф/

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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