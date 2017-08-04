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04.08.2017 11:00

В столице Заполярья возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов

В полицию Мурманска поступила оперативная информация о том, что 56-летний житель города незаконно хранит в квартире по месту жительства патроны. В ходе проверки информации сотрудниками уголовного розыска пенсионер был установлен в качестве подозреваемого. Как выяснили полицейские, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

При обыске квартиры были обнаружены и изъяты 15 патронов. По словам мужчины, боеприпасы он приобрел случайно и очень давно, в советское время. Мужчина хранил патроны, планируя использовать их в личных целях.

Боеприпасы были направлены на экспертное исследование. По заключению эксперта, патроны калибра 5,6 мм являются боеприпасами к мелкокалиберному спортивно-охотничьему ружью.

По факту дознавателем отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.


/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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