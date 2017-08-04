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04.08.2017 10:00

Мурманская государственная областная научная библиотека стала одним из лидеров Единого информационного пространства в сфере культуры

Главная библиотека Мурманской области приняла участие в вебинаре лидеров по работе в автоматизированной информационной системе «Единое информационное пространство в сфере культуры».
Это проект Министерства культуры Российской Федерации, позволяющий обеспечивать сбор и автоматизированное распространение данных о деятельности всех учреждений культуры России с целью вовлечения граждан в общекультурные процессы.
Сегодня для привлечения целевой аудитории нужно задействовать все имеющиеся информационные каналы, в том числе сайт организации, группы в социальных сетях, региональные СМИ и Интернет-площадки.
Информационная система Минкультуры России предоставляет доступ к информационным партнерам самого высокого уровня. С помощью этой системы учреждения культуры имеет возможность автоматически размещать информацию о своей деятельности на официальном сайте Минкультуры России, всероссийском портале Культура.рф, общероссийских интернет-афишах, в социальных сетях.
Учреждения культуры Кольского Заполярья активно используют возможности сети Интернет для информирования населения о своей деятельности и продвижения культуры нашего региона далеко за его пределами.
Мурманская область постоянно занимает ведущие места в первой тройке лидеров «Рейтинга информационной активности культурной жизни регионов» Минкультуры России среди субъектов Российской Федерации с численностью населения до 1 миллиона человек.
Областная научная библиотека работает в информационной системе с сентября 2015 года, регулярно публикуя анонсы выставок, крупных мероприятий, акций. Специалисты библиотеки активно участвуют в обучающих вебинарах, следят за появлением новых сервисов и расширением функциональных возможностей системы, а также делятся своим опытом работы с коллегами из других учреждений культуры Мурманской области.
Все это позволило главной библиотеке региона войти в число лидеров по работе с информационной системой Минкультуры России.
На семинаре специалисты областной научной библиотеки узнали о том, как оставаться на лидирующей позиции, какие преимущества дает этот статус, какие новые возможности  появились в информационной системе. Организаторы вебинара ответили на вопросы участников и дали советы по оптимальному использованию сервисов информационной системы.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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