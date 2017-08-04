«Заповедные места родного края». Мультимедийная экскурсия в областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих

3 августа в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих в рамках Года экологии состоялась мультимедийная экскурсия "Заповедные места родного края".

Юные читатели библиотеки совершили заочную экскурсию по самым красивым уголкам Кольского края, познакомились с эмблемами 3 заповедников Мурманской области: Лапландского государственного природного биосферного заповедника, Кандалакшского государственного природного заповедника и международного природного заповедника "Пасвик".

Дети приняли участие в экологических играх, помогающих понять важность работы по охране уникальной окружающей среды Заполярья и соблюдения правил поведения на природе.



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/



