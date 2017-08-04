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04.08.2017 09:40

Вниманию граждан! Сегодня состоится выезд на личный прием граждан заместителем руководителя регионального управления СКР по Мурманской области

04 августа 2017 года состоится выезд заместителя руководителя следственного управления полковника юстиции Степанова Кондратия Фёдоровича для личного приема граждан по вопросам, относящимся к компетенции ведомства.

Прием будет проводиться по адресу: г. Мончегорск Мурманской области, ул. Комсомольская, д.7а.

Записаться на прием и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
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