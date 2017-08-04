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04.08.2017 10:15

Прокуратурой Североморска в интересах несовершеннолетней в суд направлен иск о возмещении моральной вреда, причиненного преступлением

Североморским районным судом с участием прокурора житель г. Североморска И. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.134 (совершение полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста) и ч.3 ст.122 УК РФ (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ_инфекцией,совершенное в отношении несовершеннолетнего).

Судом установлено, что в период времени с 01 января 2016 года по 29 февраля 2016 года осужденный, заведомо зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, совершал половые сношения с несовершеннолетней жительницей города, 2001 г.р.

В результате незаконных действий совершеннолетнего мужчины, совершившего в отношении девочки преступления, несовершеннолетней был причинен моральный вред, выразившийся в физических и нравственных страданиях.

С целью защиты прав потерпевшей прокурором города в Североморский районный суд направлено исковое заявление о взыскании в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда.

Рассмотрение иска находится на контроле в прокуратуре города.

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