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04.08.2017 10:30

В Заполярье будет проведена комплексная техническая проверка готовности и исправности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения

9 августа 2017 года будет проведена комплексная техническая проверка готовности и исправности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области.
Это мероприятие проводится в плановом порядке.
Время проведения с 10.00 до 12.00 9 августа  2017г.
Цель мероприятия – проверить готовность к оповещению и информированию населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и ли техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий.

В 11.00 будет производиться запуск электросирен на территории Мурманской области. Также будет звучать информация по сетям проводного радиовещания (радиоточки, уличные громкоговорители) и радиовещательным станциям «Радио России», в г. Мурманске дополнительно по радиовещательной станции «Маяк».

/УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОЧС И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ/
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