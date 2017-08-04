В Заполярье будет проведена комплексная техническая проверка готовности и исправности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения

9 августа 2017 года будет проведена комплексная техническая проверка готовности и исправности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области.

Это мероприятие проводится в плановом порядке.

Время проведения с 10.00 до 12.00 9 августа 2017г.

Цель мероприятия – проверить готовность к оповещению и информированию населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и ли техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий.



В 11.00 будет производиться запуск электросирен на территории Мурманской области. Также будет звучать информация по сетям проводного радиовещания (радиоточки, уличные громкоговорители) и радиовещательным станциям «Радио России», в г. Мурманске дополнительно по радиовещательной станции «Маяк».



/УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОЧС И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ/