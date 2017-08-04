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04.08.2017 09:45

Плановые отключения в Мурманске на 4 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 августа.

С 08.00 25.07.2017 до 24.00 07.08.2017 остановка Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 332 дома

С 08.00  26.07.2017 до 24.00  08.08.2017 полная остановка котельной «п. Роста» -114 домов

С 08.00 01.08.2017 г. до 24.00  14.08.2017   остановка Угольной  котельной  –(Смирнова,16,20,22   3 - дома)

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

09.00 – 17.00        ул. Капитана Буркова, 34, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51а

ул. Карла Маркса          23/51, 25, 25а

ул. Полярные Зори     50, 52, 58, 60

08.30 – 17.00         ул. Бондарная, 28, 32, 34, 7а

09.00 – 16.00          ул. Зои Космодемьянской, 23, 25

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

/  Администрация города Мурманска /
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