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03.08.2017 18:55

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун с рабочим визитом посетила ферму по выращиванию радужной форели

Светлана Деменева.

Познакомится с предприятием и узнать, как ведется за садками ветеринарный контроль. Сегодня Марина Ковтун посетила ферму в Причальном, где выращивают радужную форель.
Чтобы поймать - нужно сначала прикормить. Форель, шутят в хозяйстве, не знает нормы. Съест все, и столько, сколько дадут. На исследование берут рыбу самую молодую. Ее недавно заселили в садки.
На этот раз осмотр профилактический. Такой на фермах проводят раз в три месяца. В открытых водоемах там, где может появиться больная рыба, сейчас контроль более жесткий.
Заместитель председателя комитета по ветеринарии Мурманской области Виктория Гомерова: "У нас на сегодняшний день все рыбоводные хозяйства, которые осуществляют деятельность на территории Мурманской области они все благополучны по заразным болезням рыб".
Здесь, в Причальном, выращивают рыбу 8 лет. Производительность - 150 тонн в год. Большая часть идет на прилавки региона. Часть - на переработку в собственный цех. В конце сентября "подрастет" новая партия форели. И несмотря на то, что в Тулому заходит больная семга, рыба в садках здорова.
Генеральный директор предприятия аквакультуры Игорь Бойко: "Мы делаем солевые ванны. Это самый надежный и безопасный способ, чтобы с малька снять всех микробов и паразитов".
Лаборатория, которая позволяет оперативно оценить состояние рыбы, пока одна в регионе. Скоро приобретут еще одну.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В дикой популяции попадаются больные особи - не больше, чем в прошлом году. Надеемся, что их количество будет уменьшаться. Сейчас уже наблюдается снижение. Мы по-прежнему ведем тщательный мониторинг. Пока динамика не вызывает больших опасений".
Недавно выловленная в реке Кола больная дикая семга отправлена в институт ихтиологии в Москве. Исследования еще продолжаются. Ученые должны поставить окончательный диагноз.
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