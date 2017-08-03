Чего стоит отстроить молочную ферму? Региональные власти продолжают оказывать поддержку фермерам Заполярья

Яков Осетров.

Региональные власти продолжают оказывать поддержку фермерам Заполярья. Только на молочное животноводство в этом году заложено 3 миллиона рублей. Освоение грантов контролируют. И тем, кто работает с умом, обещают дальнейшее содействие.

Екатерина Мангушева - животновод с большим опытом. С супругом Виктором они создали своё хозяйство и потеряли его из-за проблем с правами на землю. Но руки не опустили. Взяли в аренду на 24 года новый надел, вложили свои средства и получили помощь регионального министерства сельского хозяйства: 1 миллион 750 тысяч рублей - на строительство молочной фермы.

Фермер Екатерина Мангушева: "Здесь был лес. Это всё трактором выкорчевали, начали с нуля - фундамент заливали сами".

В сухом, чистом коровнике пока 5 бурёнок. Три дня назад родился бычок. В сентябре ждут новых отёлов. Заказали телят и на стороне.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Это хозяйство может быть образцом для тех, кто сидит и вечно сомневается, что надо брать быстрый и резкий старт. Самое важное, что здесь нет какого-то шапкозакидательства, и все документы приведены в соответствие".

Качество - лучшая гарантия на спрос. В этом году есть план на 17 тонн молока, и есть соглашение на субсидирование этого объёма. Траву фермеры косят сами. Комбикорма покупают. Очередь покупателей - на месяц вперёд!

Фермер Екатерина Мангушева: "Так завязалось. И теперь как бросишь? Уже будешь до победы, пока ноги носят. И сметана, и масло свое, и сыр - всё делаем".

Когда бычки подрастут до центнера - появится и свежее мясо. Для души фермеры завели огромный огород и расширяют сферу животноводства.

Ещё в этом хозяйстве есть козы: 3 козы и 4 козлёночка. В следующем году, когда малыши подрастут - они тоже вступят в молочный строй".

Коза, конечно, меньше буренки - зато ее молоко в 2,5 раза дороже! Так что дело это стоящее. Его надо продолжать.

Заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Марина Гончарова: "В следующем году Катерина Григорьевна имеет право принять участие на получение гранта "Семейные фермы".

Супруг Екатерины Григорьевны также полон оптимизма и уже знает, на что потратит следующий грант.

Фермер Виктор Мангушев: "Мысль - и птичник, и свинарник. Небольшой, но качественно сделанный - примерно как коровник".

Первых кур уже заказали, они прибудут в конце августа. Тревожит фермеров одно - они не могут найти трудолюбивых помощников. Но надеются, что эта проблема также будет решена.







