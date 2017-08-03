Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
03.08.2017 18:30

Владельцы магазина в областном центре самостоятельно демонтировали спорный баннер

Анастасия Ярославская.

Раздражать не стали - от греха подальше сняли. Почти три недели в Мурманске продолжались споры о пристойности одного из рекламных баннеров. Магазин рыбацких принадлежностей подошел к пиару креативно - некоторые решили, что слишком. Акцент на женских прелестях восприняли как оскорбительный. В дело вмешалось УФАС. Организовал на сайте опрос - абсолютное большинство сочли рекламу вполне приличной. И все-таки победило меньшинство - плакат владельцы демонтировали.
Главный специалист -эксперт отдела рекламы и недобросовестной конкуренции Мурманского УФАС России Светлана Мороз: "Если бы здесь рекламировалось белье и купальные костюмы, возможно, это было бы уместно, но с учетом того, что организация торгует иными товарами, никоим образом не связанными с женским телом и бельем, соответственно, и образ этот было использовать неуместно".
Вопрос субъективный, но теперь все точно в рамках. Не фривольный вид сзади, а чётко по профилю - реклама клёвых червей и опарышей. Верным решение владельцев назвали и в градостроительном комитете. Но здесь оценка - не столько с точки зрения этики. Просто баннер, как выяснилось, изначально установили незаконно. Разрешения не было, а ведь это обязательное условие при размещении наружной рекламы, и дирекции торговой точки об этом известно.





← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.58
Евро = 71.69
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.