Владельцы магазина в областном центре самостоятельно демонтировали спорный баннер

Анастасия Ярославская.

Раздражать не стали - от греха подальше сняли. Почти три недели в Мурманске продолжались споры о пристойности одного из рекламных баннеров. Магазин рыбацких принадлежностей подошел к пиару креативно - некоторые решили, что слишком. Акцент на женских прелестях восприняли как оскорбительный. В дело вмешалось УФАС. Организовал на сайте опрос - абсолютное большинство сочли рекламу вполне приличной. И все-таки победило меньшинство - плакат владельцы демонтировали.

Главный специалист -эксперт отдела рекламы и недобросовестной конкуренции Мурманского УФАС России Светлана Мороз: "Если бы здесь рекламировалось белье и купальные костюмы, возможно, это было бы уместно, но с учетом того, что организация торгует иными товарами, никоим образом не связанными с женским телом и бельем, соответственно, и образ этот было использовать неуместно".

Вопрос субъективный, но теперь все точно в рамках. Не фривольный вид сзади, а чётко по профилю - реклама клёвых червей и опарышей. Верным решение владельцев назвали и в градостроительном комитете. Но здесь оценка - не столько с точки зрения этики. Просто баннер, как выяснилось, изначально установили незаконно. Разрешения не было, а ведь это обязательное условие при размещении наружной рекламы, и дирекции торговой точки об этом известно.











