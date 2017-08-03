В территориальном избиркоме завершен прием документов для участия в довыборах в мурманский горсовет

Наталия Бурдина.

Участвовать в довыборах в мурманский горсовет - а они состоятся 10 сентября - решили 16 человек. Прием документов в территориальном избиркоме уже завершен. И сегодня зарегистрированы первые кандидаты. По третьему округу были заявлены 5 человек. Все они допущены к участию в выборах. По 5 округу регистрацию прошли семеро. Документы еще четверых пока рассматриваются. Это связано с тем, что кандидаты подали заявки позже. И по ним решение будет принято на следующей неделе. Кандидаты, которые прошли регистрацию, готовы приступить к предвыборной гонке.

Кандидат в депутаты Совета депутатов г. Мурманска Татьяна Елпанова: "Теперь только работа в округе с нашими мурманчанами. И к цели, как говорится - завоевывать доверие наших мурманчан, и общение, в первую очередь, с ними".

Кандидат в депутаты Совета депутатов г. Мурманска Ирина Ускова: "Я всегда была вместе с мурманчанами. Хочу, чтобы мы вместе с ними сделали наш город более комфортным, более современным и, пожалуй, для себя ставлю главную задачу все-таки сделать все от меня зависящее, и все, что в моих силах, чтобы город стал привлекательным для молодежи".









