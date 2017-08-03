В Апатитах одна из улиц превратилась в полноводную реку - накануне в наукограде прошел сильнейший ливень. Чего еще ждать от погоды?

Артем Дашевский.

В Апатитах улица Строителей превратилась в полноводную реку. Накануне в наукограде прошел сильнейший ливень. В колодец канализации намыло песка и он попросту засорился. Несколько неприятных часов пришлось испытать водителям и пешеходам, которые пользуются этим маршрутом. Машины поднимали внушительные волны, пройти, не замочив ноги, было невозможно. В считанные часы подрядчик устранил засор и вода ушла. Тем временем сегодня по Мурманской области ожидаются дожди, местами с грозами. Их принес циклон с Прибалтики. Впрочем, августовские дожди в Заполярье - верный признак удачного грибного сезона.









