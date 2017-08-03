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03.08.2017 17:55

Головной дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» проходит заводские ходовые испытания на Балтике

Ирина Елизарова.

Ледокол заложен в Санкт-Петербурге в апреле 2015 года, а в июне 2016 года спущен на воду.  Новый дизель-электрический ледокол помимо своей основной функции - проводки кораблей и судов в сплошном ледовом поле толщиной до 90 сантиметров, может транспортировать грузы в трюме и в контейнерах на верхней палубе, выполнять гидрографические исследования, а также участвовать в спасательных операциях. Для выполнения погрузочно-разгрузочных операций ледокол оборудован краном грузоподъемностью 26 тонн. В носовой части судна расположена вертолетная площадка. Корабль «Илья Муромец» должен войти в состав Северного флота.
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