К 90-летию Почётного полярника, ветерана Мурманского морского пароходства Анвера Ибрагимовича Тумпарова

Наталия Бурдина.

90 лет исполнилось бы Анверу Ибрагимовичу Тумпарову. Хотя люди, которые были с ним хорошо знакомы, называли его по-свойски Андреем Ивановичем. Ветеран Мурманского морского пароходства. Заслуженный работник транспорта РСФСР. Почетный — полярник и работник морского флота. Благодаря упорству и опыту Тумпарова, в Мурманске было создано предприятие «Атомфлот».

17 августа 1977 года. Советский атомоход "Арктика" впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. В экспедиции принимали участие более 200 человек. В задачи ученых входило проверить возможности нового ледокола, спущенного на воду всего за пять лет до начала экспедиции, его устойчивость к постоянным столкновениям со льдами. 15 августа атомоход пересек 85-й градус северной широты и вошел в приполюсный район. 17 августа в 4 часа утра по московскому времени корабль, преодолев мощный трехметровый ледяной покров Центрального полярного бассейна, достиг Северного полюса. Участники экспедиции отметили это событие торжественной церемонией поднятия Государственного флага СССР на десятиметровую стальную мачту, установленную на льду. Атомоход провел на вершине Земли 15 часов. За это время ученые успели выполнить комплекс важнейших исследований и наблюдений, а перед уходом с полюса спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту. Без должной подготовки корабля в рейс уникальной экспедиции могло бы и не быть. Одним из участников работ был Анвер Ибрагимович Тумпаров. Тогда он руководил «Базой-92» - предприятием по ремонту и техническому обслуживанию атомного ледокольного флота.

Родился Анвер Ибрагимович 1 августа 1927 года в Астрахани. Через 9 лет семья переехала в Мордовию к родственникам. А с началом войны оказалась в Средней Азии. Отец Анвера Ибрагим Мусаевич ушел добровольцем в Красную Армию, сражался в боях гражданской войны и умер в 43-м.

В послевоенный Мурманск Анвер Ибрагимович прибыл не по своему желанию. Так сложились обстоятельства. О своем приезде в столицу Заполярья он рассказал в интервью в одном из номеров газеты «Арктическая звезда» за 2005 год. Материал опубликован под заголовком «С Мурманском на всю жизнь».

После увольнения из органов Госбезопасности, Тумпаров работал диспетчером в «Инфлоте». Заочно учился в высшем мореходном училище, которое окончил в 61 году. Потом работал мастером механического цеха Мурманского судоремонтного завода морского флота. Стал начальником производства. А в 1968-м его судьба круто изменилась. Анвер Ибрагимович стал директором базы № 92 Мурманского морского пароходства. В последствие база была преобразована в ремонтно-технологическое предприятие Атомного флота РТП «Атмофлот». На этом посту Тумпаров трудился до 96 года. Об истории «Атомфлота», которому посвятил всю свою жизнь, Анвер Ибрагимович рассказал в книге «Откуда уходят и куда возвращаются атомные ледоколы». Издание опубликовано в 2000 году в соавторстве с историком, членом Союза писателей России, сотрудником Государственного архива Мурманской области Дмитрием Ермолаевым.

Для Анвера Ибрагимовича Тумпарова, Мурманск — сначала такой чужой и холодный, за десятилетия стал родным и любимым.



