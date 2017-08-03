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03.08.2017 17:45

В Мурманске состоится информационный семинар по программе приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020»

5 сентября в Мурманске (ГДЦ «Меридиан») состоится информационный семинар по программе приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020». Мероприятие организовано Органом управления Программы для привлечения большего числа потенциальных партнеров и участников текущего конкурса грантов.

Программа приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020» представляет собой финансовый инструмент, позволяющий развиваться местным и региональным инициативам приграничных территорий восьми регионов из четырех стран – Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа России; губернии Лапландия Финляндии; губерний Финнмарк, Тромс и Нурланд Норвегии, губернии Норрботтен Швеции.

В новом программном периоде, который рассчитан до 2020 года, приоритетными направлениями являются жизнеспособность арктической экономики, природы и окружающей среды; свободная мобильность людей, товаров и знаний.

Второй раунд подачи проектных заявок стартовал 26 июня и завершится 29 сентября 2017 года. В этот раз к рассмотрению принимаются заявки, направленные на развитие бизнеса и малого и среднего предпринимательства; улучшение доступности регионов, развитие устойчивых, в том числе к климатическим воздействиям, сетей и систем транспорта и связи; содействие обустройству границ и управлению ими, приграничной безопасности, мобильности и управлению миграцией.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться на сайте. Там же можно подать заявку на индивидуальную консультацию по конкретному проекту.


Для справки:

На финансирование могут рассчитывать проекты, реализуемые совместно партнерами из России, Норвегии, Швеции и Финляндии. К потенциальным участникам и партнерам программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020» относятся федеральные, региональные и местные органы власти, бюджетные организации, торгово-промышленные палаты, университеты и другие высшие учебные заведения, исследовательские институты и коммерческие организации.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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