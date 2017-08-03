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03.08.2017 16:50

На полуострове Рыбачий военнослужащие Северного флота и делегация Великобритании открыли мемориал советским и британским лётчикам

Сегодня на полуострове Рыбачий военнослужащие Северного флота и делегация из Великобритании открыли воинский мемориал советским и британским лётчикам, погибшим в Заполярье в годы Второй мировой войны.
Воинский мемориал открыт  в Вайда-Губе – одном из труднодоступных мест полуострова Рыбачий. Здесь в годы войны были захоронены 16 советских воинов и два лётчика военно-воздушных сил Великобритании, воевавших с фашистскими захватчиками.
На месте захоронений павших воинов установлены мемориальные плиты и памятник с именами погибших.
Церемониал открытия памятника провёл заместитель командующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Минаков.
В церемонии также приняли участие главный капеллан военно-морских сил Великобритании Ин Джеймс Уитли, заместитель военного атташе по вопросам обороны – военно-морской атташе при посольстве Великобритании в Российской Федерации капитан 1 ранга Кристофер Джон Коннолли, родственники лётчиков военно-воздушных сил Великобритании, захороненных на этом мемориальном кладбище,  а также представители Североморской епархии и военнослужащие Северного флота.
На месте открытия воинского мемориала представители духовенства Русской и Британской церквей провели совместную службу по упокоенным воинам.
В годы Второй мировой войны Кольское Заполярье стало единственным театром военных действий, на котором против фашистов сражались вместе советские и  английские моряки и лётчики.  Мемориальные кладбища, на которых захоронены советские и британские  лётчики находятся в городах Североморске и Мурманске.
Сегодня на карте Кольского полуострова  появился еще один мемориал в Вайда-Губе, на котором увековечена память воинов разных стран, воевавших с фашизмом плечом к плечу в годы Второй мировой войны.

/ПРЕСС – СЛУЖБА СЕВЕРНОГО ФЛОТА/
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