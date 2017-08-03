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03.08.2017 16:15

Международный день коренных народов мира в Мурманской области отметят в Никеле в предстоящее воскресенье, 6 августа

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Это день взаимного глубокого уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций. В нашем регионе стало доброй традицией ежегодно проводить этот праздник в разных городах и селах, зачастую самых удаленных от областного центра. В этом году основные праздничные мероприятия пройдут в Никеле – в предстоящее воскресенье. Праздник, который начнётся в 14 часов, объединит на площадке Дома культуры «Восход» гостей со всей Мурманской области, которых ждет яркая концертная программа с красочными танцевальными представлениями фольклорных коллективов и зажигательными выступлениями исполнителей.
Всеми красками лета заиграют пейзажи природы и оживут сюжеты саамских сказок и легенд на выставке-продаже изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Мастера из Мурманска, Североморска, Апатитов, Мончегорска, Никеля, Ловозера представят предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.
Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов, приобрести навыки плетения саамских поясов и изготовления изделий из кожи оленя. Самые смелые и активные участники праздника получат возможность испытать свою силу и ловкость в мастер-классах по национальным видам спорта (метанию аркана, прыжкам через нарты, женскому саамскому футболу) и саамской кадрили.
На главной площади Никеля откроется экспозиция предметов саамского быта, которая позволит окунуться в уникальны мир северного народа, а уличная торговля порадует гостей блюдами национальной кухни.
Традиционно праздничные мероприятия завершатся угощением саамской ухой и костром единения в исполнении саамского нойда.
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