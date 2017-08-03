Губернатор Мурманской области Марина Ковтун проверила готовность к новому сезону социальной инфраструктуры и ход строительства важнейших объектов в Североморске-3

Елена Белкина.

Глава области проверила готовность к новому сезону социальной инфраструктуры и ход строительства важнейших объектов в гарнизоне палубной авиации - Североморске-3.

Мал золотник - да дорог. Мост через узкий приток реки объект стратегический, соединяет две части гарнизона палубной авиации. Состояние аварийное. Реконструкции не знал со дня постройки. В этом году на его модернизацию из областного бюджета выделено 23,5 миллиона рублей, еще миллион 200 добавил муниципалитет. Сейчас идут подготовительные работы, будет строиться объездная дорога и производиться демонтаж старого сооружения.

Генеральный директор строительной компании Алексей Репишевский: "Сроки до 15 декабря текущего года. Планируем, естественно, пораньше, потому что в зимний период тяжелее. Опять же, у нас асфальтные работы, которые не подразумевают зимний период".

Главная стройка поселка военных летчиков, обретающего второе дыхание - детский сад на 220 мест. Ждут его с нетерпением, история строительства не самая оптимистичная, но все-таки с хорошим концом. Новый, уже третий подрядчик, приступил к работам в марте, учитывая, что снег лежал до 20 июня - график жесткий, но опыт ударных строек есть. Этот детский сад для него в ЗАТО Североморск - третий.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "По тому объему, что уже сделано, видно, что отставания от графика нет, правильно распределили силы, порядка 40 человек на объекте. Техника, вы видите, вся трудится. Поэтому ждем от подрядчика четких заверений в выполнении задач вовремя, в срок".

Директор строительной компании Олег Гузь: "Задача поставлена - выполним, в декабре сдадим детский садик".

В третьем Североморске 660 детей разного возраста, все они обслуживаются в местной амбулатории. Атмосфера самая доброжелательная, можно сказать, домашняя. Глава области пообщалась с медиками и пациентами, говорили больше о делах в поселке, чем о проблемах здравоохранения. Основная, конечно, кадровая.

Главный врач ГОБУЗ " ЦРБ ЗАТО г. Северомосрк" Дмитрий Панычев: "Укомплектованность по врачам маленькая - всего 33%, а так амбулатория находится в очень хорошем материально-техническом состоянии, хорошо укомплектована средним медперсоналом. Сотрудники большие энтузиасты, с большой душой относятся к делу, поэтому население очень довольно".

Сельская средняя школа примет 1 сентября 49 первоклассников. Всего за парты сядут 340 ребят. В прошлом году для них капитально отремонтирован и оборудован спортзал. В этом заменена пожарная сигнализация, текущие ремонтные работы идут по графику. Гарнизон - участник федерального проекта "Комфортная городская среда". Будут благоустроены дворовые территории и площадь, где проходят праздники.

Глава администрации ЗАТО г. Североморск Ирина Норина: "Будет поставлен большой детский комплекс, планируется организовать места для стоянки автомобилей, ограждения, лавочки поставить там, где люди могли отдыхать".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "У командования Северного флота и у правительства области вопросы быта их семей всегда стоят на особом контроле. У военных свои задачи, а вот быт, жизнеобеспечение поселков, ЗАТО - это зона ответственности муниципалитета и отчасти областной власти. Североморск, муниципальное образование уделяет большое внимание и Североморску-3 и другим своим небольшим муниципалитетам, работа идет слажено, по-моему, командный дух чувствуется".

Что касается подготовки к новому отопительному сезону, руководство ЗАТО уверено, что все объекты будут готовы в срок. Проблем с финансированием нет.









