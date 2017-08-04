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04.08.2017 09:18

В Мурманской области автоинспекторы проводят операцию "Встречная полоса"

Анастасия Ярославская.

На дорогах области проходит скрытое патрулирование. Автоинспекторы проводят операцию "Встречная полоса". Она продлится до 13 августа. Задача - в названии - предотвратить выезды на "встречку". Водители нередко пренебрегают элементарными правилами безопасности, забывая прописное - "не уверен - не обгоняй". Итог, как правило, бывает плачевен. Нынешняя операция призвана дисциплинировать любителей опасных маневров, легче достучаться до инстинкта самосохранения помогают и штрафы.
Заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД РФ по г. Мурманску Дмитрий Либгард: "При первом случае предусмотрена норма ответственности - штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение водителей права управления до 6 месяцев, в течение года если происходит повторное административное правонарушение - предусмотрена норма ответственности по сумме штрафа в 5 тысяч рублей и лишения водительского права управления до 12 месяцев".
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