В Кандалакше жители обеспокоены налоговыми уведомлениями

Артем Дашевский.

Многие получают квитанции сразу за несколько лет, хотя до этого исправно платили по счетам. В налоговой пояснили - беспокоиться не нужно. На сегодняшний день расчет имущественных налогов для физлиц за 2016 год полностью произведен. Кроме того фискальные органы провели перерасчет за 2015 и 2014 годы. Однако тем, кто исправно вносил плату - беспокоиться не стоит.

Начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками Валентина Белоус: "Обратиться нужно в том случае, если налоговые уведомления или платежные документы вами по какой-то причине не получены. И если в полученных вами уведомлениях и квитанциях содержатся данные или информация, требующая корректировки".







