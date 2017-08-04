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04.08.2017 09:00

Российская рыбоводная компания, которая занимается выращиванием атлантического лосося, в том числе и в Мурманской области, приобрела смолтовый завод в Норвегии

Елена Ямаш.

До этого мальков закупали за рубежом. Производственный цикл замкнулся. Буквально в нескольких километрах от Мурманска расположен рыбообрабатывающий завод. Ежедневно живорыбное судно привозит сюда 50 тонн только что выловленной рыбы. По специальной трубе еще живой лосось поступает в разделочный цех. Свежайшую продукцию укладывают в специальные контейнеры и пересыпают льдом.
Представитель компании аквакультуры Игорь Пономарев: "Востребована полностью. Работаем непосредственно под заказы клиентов. Максимально, что удавалось выдавать - до 90 тонн готовой продукции в сутки".



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