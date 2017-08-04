В Оленегорске идёт комплексная реконструкция первого этажа городской поликлиники

Яков Осетров.

При этом приём врачей не прекращается - для пациентов открыт другой вход и другие этажи. Многое уже сделано. Установлены, например, пандусы. Открыты 5 бесплатных Wi-Fi - зон, чтобы ожидание было не скучным. В эти дни - завершается обустройство холла. Для стен подобрали яркие цвета. В регистратуре отныне будут большие и низкие окошки, чтобы к ним могли подъехать инвалидные коляски. Последним штрихом создания доступной среды станет большой, просторный лифт.

Главный врач ГОБУЗ "Оленегорская Центральная городская больница" Эдуард Гончаров: "Мы планируем изменить в принципе логистику оказания помощи пациентам для того, чтобы помощь была простой, доступной и действительно это было удобно не только каждому оленегорцу, но и оленегорцу с ограниченными возможностями".







