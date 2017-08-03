Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
03.08.2017 16:25

Глава Североморска Александр Абрамов сегодня сложил свои полномочия

Анастасия Ярославская.

Открывая внеочередное заседание Совета депутатов, Александр Абрамов был краток - все подробности обсудил еще накануне во время встречи с фракциями. Пояснил только, что решение осознанное, думал об этом с весны, причина одна - состояние здоровья. Александр Абрамов уже год борется с тяжелой болезнью.
Глава ЗАТО г. Североморск Александр Абрамов: "Буду продолжать бороться и дальше, но, к большому сожалению, эта борьба отнимает у меня очень много времени и сил, и чем дальше, тем больше, поэтому работать вполсилы я не хочу, а в полную силу у меня не стало получаться".
Александр Абрамов остается в Совете, сегодня же он единогласно избран его председателем. Таким образом, де-факто он все еще руководитель ЗАТО на переходный период. Сейчас задача - обеспечить безболезненную передачу власти, тем более, что теперь двоевластия в Североморске не будет. Вступает в действие новая редакция Устава, по которому новый градоначальник будет два к одному - руководителем и администрации, и муниципалитета.
Глава ЗАТО г. Североморск Александр Абрамов: "ЗАТО Североморск возвращается к одноглавию, т. е. будет запускаться процесс - это произойдет завтра на внеочередном заседании - процесс формирования конкурсной комиссии, проведения конкурса на замещение должности главы муниципального образования, в сентябре пройдет конкурс и Совет изберет нового главу".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.58
Евро = 71.69
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.