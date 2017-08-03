Глава Североморска Александр Абрамов сегодня сложил свои полномочия

Анастасия Ярославская.

Открывая внеочередное заседание Совета депутатов, Александр Абрамов был краток - все подробности обсудил еще накануне во время встречи с фракциями. Пояснил только, что решение осознанное, думал об этом с весны, причина одна - состояние здоровья. Александр Абрамов уже год борется с тяжелой болезнью.

Глава ЗАТО г. Североморск Александр Абрамов: "Буду продолжать бороться и дальше, но, к большому сожалению, эта борьба отнимает у меня очень много времени и сил, и чем дальше, тем больше, поэтому работать вполсилы я не хочу, а в полную силу у меня не стало получаться".

Александр Абрамов остается в Совете, сегодня же он единогласно избран его председателем. Таким образом, де-факто он все еще руководитель ЗАТО на переходный период. Сейчас задача - обеспечить безболезненную передачу власти, тем более, что теперь двоевластия в Североморске не будет. Вступает в действие новая редакция Устава, по которому новый градоначальник будет два к одному - руководителем и администрации, и муниципалитета.

Глава ЗАТО г. Североморск Александр Абрамов: "ЗАТО Североморск возвращается к одноглавию, т. е. будет запускаться процесс - это произойдет завтра на внеочередном заседании - процесс формирования конкурсной комиссии, проведения конкурса на замещение должности главы муниципального образования, в сентябре пройдет конкурс и Совет изберет нового главу".









