Сотрудники ГИБДД в Кандалакше обеспокоены ростом количества нарушений на дорогах

Артем Дашевский.

За неделю их 270. Из-них 10 аварий. В большинстве случаев автолюбители попросту пренебрегают безопасностью, как своей, так и окружающих. На втором месте, согласно статистике дорожных инспекторов это превышение скоростного режима. Замыкает тройку антилидеров - пешеходы. Зачастую они переходят дорогу там, где им заблагорассудится и нередко это приводит к беде. Инспекторы призывают всех участников движения быть предельно внимательными и уважать друг друга.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Светлана Логоненко: "4 ДТП связаны с наездом на транпортные средства, одно ДТП произошло с участием животного. Так, 26 июля, на дороге Кандалакша - Алакуртти водитель сбил лося, который неожиданно выбежал на проезжую часть. В результате ДТП животное погибло на месте. Водитель и пассажир не пострадали, однако автомобиль получил различные механические повреждения. Кроме того, произошло одно ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Он был сбит на нерегулируемом пешеходном переходе несовершеннолетним водителем, который управлял велосипедом. Оба получили телесные повреждения".







