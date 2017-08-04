Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.08.2017 08:38

Сотрудники ГИБДД в Кандалакше обеспокоены ростом количества нарушений на дорогах

Артем Дашевский.

За неделю их 270. Из-них 10 аварий. В большинстве случаев автолюбители попросту пренебрегают безопасностью, как своей, так и окружающих. На втором месте, согласно статистике дорожных инспекторов это превышение скоростного режима. Замыкает тройку антилидеров - пешеходы. Зачастую они переходят дорогу там, где им заблагорассудится и нередко это приводит к беде. Инспекторы призывают всех участников движения быть предельно внимательными и уважать друг друга.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Светлана Логоненко: "4 ДТП связаны с наездом на транпортные средства, одно ДТП произошло с участием животного. Так, 26 июля, на дороге Кандалакша - Алакуртти водитель сбил лося, который неожиданно выбежал на проезжую часть. В результате ДТП животное погибло на месте. Водитель и пассажир не пострадали, однако автомобиль получил различные механические повреждения. Кроме того, произошло одно ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Он был сбит на нерегулируемом пешеходном переходе несовершеннолетним водителем, который управлял велосипедом. Оба получили телесные повреждения".



← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.75
Евро = 71.95
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.