Власти Мурманской области оказывают поддержку фермерам

Яков Осетров.

Власти региона продолжают оказывать поддержку фермерам. Хозяйство супругов Мангушевых, например, получило средства на строительство молочной фермы. Расчистили участок. Возвели сухой, чистый коровник. В этом году планируют произвести 17 тонн молока. Завели фермеры и коз. В следующем году смогут принять участие в конкурсе на получение еще одного гранта. Мечтают создать свинарник и птичник. По мнению профильного министерства, такие хозяйства - должны стать примером для других.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Не может не радовать: смотришь вокруг и думаешь - Господи, дело рук человеческих - прийти в лес и сделать такое процветающее, приумножающееся хозяйство".





