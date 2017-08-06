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06.08.2017 15:00

В Мурманске возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества в отношении клиентов косметологического центра

В полицию Мурманска в октябре-ноябре прошлого года поступили обращения жителей областного центра по фактам совершенных в отношении них мошенничеств. Проверку по обращениям граждан проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Мурманску.
Обманутые клиенты салона красоты, который располагался в центре Мурманска в одном из торговых комплексов, сообщили полицейским, что при первоначальном обращении за якобы бесплатными процедурами они под влиянием персонала заключали договоры на оказание платных оздоровительных и косметических услуг. Одна процедура стоила порядка 8 тысяч рублей, клиентам предлагалось пройти около 10 таких процедур. При этом многие из клиентов непосредственно в салоне оформляли банковские кредиты на оплату косметических услуг.
Однако в октябре 2016 года руководство салона в нарушение договорных обязательств с клиентами прекратило деятельность центра. Услуги, уже оплаченные потерпевшими, по факту оказаны им не были, при этом учредители организации покинули Мурманскую область.
Всего в полицию обратилось около 70 обманутых клиентов салона. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила не менее 6 миллионов рублей.
Следственной частью СУ УМВД России по Мурманской области возбуждено уголовное  дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения лиц, причастных к совершению деяния.


/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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