Оперативная группа мурманской полиции отправилась в командировку на Северный Кавказ

На полгода обеспечивать правопорядок и общественную безопасность в составе оперативной группы по Сунженскому району в Республике Ингушетия убыли полицейские Мурманской области. Для несения службы в сложных условиях все сотрудники прошли боевую и психологическую подготовку. Всего в служебную командировку отправились 45 сотрудников.



Перед отправлением состоялся строевой смотр личного состава. Командир отряда проверил внешний вид бойцов, их форменное обмундирование, вооружение и снаряжение, и доложил заместителю начальника УМВД России по Мурманской области полковнику юстиции Руслану Ялалову о готовности личного состава. По сложившейся традиции, командиру убывающего отряда были вручены два флага – Российской Федерации и Мурманской области.



Руслан Ялалов в напутственном слове отметил, что сотрудники мурманской полиции должны четко и беспрекословно выполнять поставленные перед ними задачи по обеспечению правопорядка, а также поставил перед ними самую главную и основную задачу – вернуться живыми и здоровыми в том же составе. В завершение полковник Ялалов пожелал всем убывающим в служебную командировку удачи и разрешил разойтись для прощания с родными и близкими.



На перроне присутствовали также коллеги и друзья убывающих в командировку сотрудников полиции, и вместе с родственниками под звуки торжественного марша они дождались убытия поезда.







/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/



