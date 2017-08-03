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03.08.2017 14:39

Исполняется 70 лет Мурманскому областному отделению Русского географического общества

Сегодня исполняется 70 лет Мурманскому областному отделению Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Самая активная работа отделения пришлась на семидесятые годы прошлого столетия, когда при Кольском филиале Академии наук СССР в Апатитах создали Северный филиал Географического общества СССР, куда вошло Мурманское отделение. Высокий образовательный уровень членов общества позволял осуществлять активную научно-просветительскую деятельность. В своё время представители Мурманского отделения издавали журнал «Природа и хозяйство Севера» (вышло 18 выпусков), вели на телевидении научно-познавательную передачу для школьников «Покорись, Север!».

После ликвидации в девяностых годах Северного филиала РГО Мурманское отделение продолжило работу самостоятельно. Несмотря на финансовые трудности и серьёзные проблемы – Мурманское отделение лишилось своего помещения, немалая часть активных членов покинула Крайний Север – общество выдержало испытание временем.

Новый этап в судьбе регионального отделения начался в 2010 году. Выполняя свою главную задачу, направленную на популяризацию географических знаний, члены общества принимают участие в экспедициях, конференциях, презентациях научно-популярных книг, авторами которых являются члены РГО. Значительное внимание уделяется работе с учащимися и молодёжью.

Мероприятия, посвященные юбилею регионального отделения, состоятся в сентябре-октябре.

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