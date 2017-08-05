«Мульти-пульти знатоки!» Урок-игра во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

9 августа в 11.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Малая гостиная) пройдет урок-игра «Мульти-пульти знатоки!»

Ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь при средней общеобразовательной школе № 18, узнают, как появилась и развивалась российская мультипликация, вспомнят крылатые фразы и песни из любимых мультфильмов, а также ответят на вопросы разного уровня сложности.



/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/



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