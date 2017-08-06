Областная "Кировка" проведет песенный конкурс для юных северян «Вместе весело живем, вместе песенки поем»

11 августа в 12.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Малая гостиная) состоится песенный конкурс «Вместе весело живем, вместе песенки поем» для ребят из летнего оздоровительного лагеря при мурманской средней общеобразовательной школе № 18.

Мальчишки и девчонки смогут исполнить любимые детские песни, проявить свои творческие способности, весело и дружно провести время в кругу друзей. Кроме того, ребята примут участие в песенном батле и определят лучшего исполнителя.



/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/



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