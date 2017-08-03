Эрудит-шоу «По волнам, по морям» пройдет в областном ДК Кирова

10 августа в 11.00 и в 12.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Малая гостиная) состоятся эрудит-шоу «По волнам, по морям».

Мальчишки и девчонки, посещающие летний оздоровительный лагерь при средней общеобразовательной школе № 18, совершат уникальное путешествие по морским просторам, откроют тайны семи морей и окунутся в мир загадок и головоломок. Детям предстоит проявить смекалку, творческие способности и умение работать в команде.

/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/



Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-76-58



