На двух старейших котельных в Мурманске и Коле покрасят дымовые трубы

Любовь Дубова.

Маркировочную окраску восстановят в соответствии с правилами эксплуатации дымовых труб и федеральными авиационными правилами. На объектах обновят белый и красный сигнальные цвета.

Сегодня работы стартовали в Коле, на Каменном острове. Подготовительные мероприятия – зачистка, оштукатуривание, восстановление покрытия и нанесение защитного слоя – уже завершены. Сейчас рабочие занимаются покраской. Высота дымовой трубы 90 метров.

Энергетики убедительно просят жителей не парковать автотранспорт на близлежащей территории, так как возможно рассеивание краски в радиусе до 300 метров. Время проведения работ зависит от погоды. Завершить покраску планируется к 6 августа. Следующими объектами станут две дымовые трубы котельной "Северная" в Мурманске.