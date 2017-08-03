Вниманию граждан! В селе Белокаменка прогремит опытный взрыв

Завтра, 4 августа с 10.00 до 22.00 будет проводиться опытный взрыв на территории проектируемого объекта "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Комплекс для изготовления оснований гравитационного типа и интеграции модулей верхних строений" в районе с. Белокаменка с.п. Междуречье Кольского района.

Радиус опасной зоны 500 метров. Нахождение людей в опасной зоне запрещено.

При производстве взрывных работ будут подаваться звуковые сигналы:

предупредительный – один продолжительный (подается при вводе опасной зоны)

боевой сигнал – два продолжительных гудка сирены (две красные ракеты), производится взрыв; сигнал отбой – три коротких гудка сирены (одна зеленая ракета); сигнал означает окончание взрывных работ.



Также на участке автодороги Мишуково-Снежногорск (км 15 + 313 - 17 + 000) будет ограничено движение транспорта. Краткосрочное перекрытие планируется с 20.00 до 21.00, сообщает Мурманскавтодор.