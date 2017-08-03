Главные врачи медорганизаций в августе примут северян

Главные врачи мурманских учреждений здравоохранения города Мурманска в августе примут северян в министерстве здравоохранения Мурманской области. Встречи будут посвящены вопросам оказания скорой медицинской помощи, оказания медицинской помощи детям и подросткам, а также организации оказания акушерско-гинекологической помощи.

Приемы граждан пройдут по пятницам с 15.00 до 17.00 в министерстве здравоохранения Мурманской области по адресу: пр. Кольский, д. 1, 1 этаж, каб. 107.

Дата Время приема Руководитель медицинской организации 04.08.2017 15.00-17.00 главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная станция скорой медицинской помощи» Соколов Павел Александрович 11.08.2017 15.00-17.00 главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Константин Риваевич 18.08.2017 15.00-17.00 главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» Абрамченкова Любовь Петровна 25.08.2017 15.00-17.00 главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Тарбаев Евгений Юрьевич (по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи)

/Министерство здравоохранения Мурманской области/