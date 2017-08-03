Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
03.08.2017 17:15

Главные врачи медорганизаций в августе примут северян

Главные врачи мурманских учреждений здравоохранения  города Мурманска в августе примут северян в министерстве здравоохранения Мурманской области. Встречи будут посвящены вопросам оказания скорой медицинской  помощи, оказания медицинской помощи детям и подросткам, а также организации оказания акушерско-гинекологической помощи.
Приемы граждан пройдут по пятницам с  15.00 до 17.00 в министерстве здравоохранения Мурманской области по адресу: пр. Кольский, д. 1, 1 этаж, каб. 107.

Дата

Время приема

Руководитель медицинской организации

04.08.2017

15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная станция скорой медицинской помощи»  Соколов Павел Александрович

11.08.2017

15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Константин Риваевич

18.08.2017

15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5»  Абрамченкова Любовь Петровна 

25.08.2017

15.00-17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Тарбаев Евгений Юрьевич (по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи) 

/Министерство здравоохранения Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.58
Евро = 71.69
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.