Проверка знаний по истории государственной символики. В Мурманской области проходит викторина

Любовь Дубова.

Областную дистанционную викторину на лучшее знание истории государственной символики проводит "Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе". К участию приглашаются жители Заполярья трех возрастных категорий: до 14 лет, 14-20, 20-30 лет. Виртуальное тематическое тестирование проводится с 1 по 10 августа. Доступ к заданиям Викторины по ссылке patriotmurmana.ru/?p=3745 и в социальной сети "ВКонтакте" Патриот Мурмана

После регистрации участникам предлагается ответить на вопросы по заданной теме. Количество набранных баллов из максимума возможных можно узнать сразу после заполнения всех пунктов. Церемония награждения победителей и призеров Викторины состоится в рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации 19 августа в городе Мурманске в Центральном сквере на улице Ленинградской. Начало в 14:00.





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