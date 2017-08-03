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03.08.2017 15:45

В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту подделки медицинского заключения при замене водительского удостоверения

Сотрудниками МРЭО ГИБДД УМВД России по Мурманской области выявлен факт подделки медицинского заключения.

Ранее не судимый безработный житель областного центра 1979 года рождения обратился в МРЭО ГИБДД с заявлением о замене водительского удостоверения, представив в установленном порядке документы, в том числе медицинское заключение. При проверке документов у полицейских появились основания подозревать, что медицинская справка была подделана. Заявитель признался, что справка действительно была им подделана, так как он не хотел тратить время на прохождение комиссии и понадеялся, что в полиции не заметят, что справка изготовлена самостоятельно, в том числе была впечатана несуществующая печать медицинского учреждения. Кроме того, медицинский документ был подписан врачом, который в городской поликлинике не работает.

По факту в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».  Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 2 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)
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