Во дворах заполярной столицы снова работает эвакуатор. Программа "Мурманск — город чистоты" не сбавляет темп

Любовь Дубова.

С парковки в центре Мурманска прямиком на свалку. Сегодня утром в столице Заполярья вновь работал эвакуатор. На улице Папанина он появился по просьбе сотрудников одной из организаций. Полтора года возле офисного здания стояла машина, которая за это время из движимого имущества превратилась в автохлам. Специалистам управления Октябрьского округа совместно с ГИБДД удалось отыскать хозяина. Который и дал согласие на вывоз автомобиля.

Заместитель начальника управления Октябрьского административного округа г. Мурманска Александр Боянжу: "Можем их вывозить - разукомплектованные машины - только по согласию собственников. Поэтому по некоторым машинам работа производится длительное время. Все равно рано или поздно мы собственников находим, они дают свое согласие и мы вывозим. Если же они согласия не дают, то мы оформляем протокол об административном правонарушении и выписываем штраф, который определяется от 1 тысячи до 5 тысяч рублей на физическое лицо".

Пик работы по поиску автовладельцев и вывозу "автохлама" как раз приходятся на летний сезон. За время действия программы "Мурманск - город чистоты" только из Октябрьского округа убрано свыше восьмисот старых авто. В "листе ожидания" еще около сотни потенциальных участников проекта. Их планируют вывезти до конца года.







