Сегодня Депутат Мурманской областной Думы Борис Валетинович Пищулин принимает поздравления с юбилеем

Татьяна Нестерова.

Сегодня известный политик Борис Валетинович Пищулин, депутат Мурманской областной Думы принимает поздравления с юбилеем. В региональном парламенте фронт работы Бориса Пищулина - один из самых ответственных и сложных. Он возглавляет комитет по бюджету, финансам и налогам. Высочайший профессионал своего дела. Высшее образование по специальности "экономист" получил в Ленинградском финансово-экономическом институте имени Вознесенского. Работал главой администрации города Заполярного, где сегодня и живет его семья. Наша телерадиокомпания с Борисом Валентиновичем сотрудничает много лет. Коллектив желает успехов в работе на пользу людям.



