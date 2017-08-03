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03.08.2017 15:15

Предпринимателей Мурманской области приглашают на Российско-Китайский деловой форум

9-11 октября в Гуанчжоу (КНР) состоится III Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса, приуроченный к XIV Китайской международной выставке малых и средних предприятий (10-13 октября).

Организатор форума – Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития при содействии Минэкономразвития России.

Свое участие в форуме с российской стороны предварительно подтвердили Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, Статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев, генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Браверман и руководители ряда регионов Российской Федерации. С китайской стороны в форуме также примут участие руководители правительства, провинций, инвесторы и предприниматели.

Форум будет состоять из деловой программы (пленарное заседание, круглые столы, посвященные малому и среднему бизнесу, а также китайским провинциям, мастер-классы), обширной программы B2B встреч и переговоров, а также посещения китайских предприятий.

Кроме того, малые и средние предприятия Мурманской области приглашаются к участию в XIV Китайской международной выставке малых и средних предприятий в Гуанчжоу. На выставке будет организована единая экспозиция Российской Федерации. Национальный оператор экспозиции – Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса.

Подробная информация о форуме размещена на официальном сайте мероприятия.

Дополнительную информацию по участию в форуме и выставке можно получить у руководителя отдела международного сотрудничества Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса Алексея Солосина: +7 499 783 44 06, e-mail: solosin@siora.ru.


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