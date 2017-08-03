C сегодняшнего дня изменились номера телефонов для записи на прием к стоматологам в Мурманске

С 3 августа 2017 года запись на лечение к врачам стоматологического профиля в Мурманске осуществляется по единым телефонам: 683-000, 683-001.

Талоны размещаются на период до 7 дней. В указанный период запись производится только на одно посещение: 1 звонок — 1 талон.

На портале www.reg.polarmed.ru размещены талоны на период до 7 дней. Запись возможна только на одно посещение в течение периода. Переоформление, передача забронированного талона другому пациенту запрещена!

Просьба подтверждать забронированные талоны накануне приёма по телефонам регистратуры или лично. В случае отказа от лечения необходимо информировать медицинского регистратора стоматологии по телефонам:

45-70-65 — стоматологическое отделение № 1, пр. Ленина,78,

43-44-51 — стоматологическое отделение № 2, пр. Героев-североморцев,56,

600-239 — стоматологическое отделение № 3, ул. Буркова,17

На освободившийся талон будет принят другой пациент, нуждающийся в помощи стоматолога.

Объем проводимого лечения за одно посещение определяет врач в зависимости от тяжести заболевания и сложности лечения.В случае лечения сложных случаев врач самостоятельно запишет пациента на последующий приём.



/Министерство здравоохранения Мурманской области/